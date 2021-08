Võrumaa lühiuudised

Vaktsineerima tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui inimene tunneb end haigena või on lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis, tuleb vaktsineerimine edasi lükata. Neid, kes on koroonast tervenenud, oodatakse vaktsineerima kuus kuud pärast tervenemist ja teha tuleb neil üks kaitsesüst. LEPM

Puiga kooli palliplatsil peetakse võrkpalliturniir. Puiga lasteaia hoovis ja parkimisplatsil on avastamist ja mängulusti lastega peredel. Vabadussport on kohal taas kiikinguga, kus pakutakse närvikõdi üle võlli kiikumisel.

Raudam on lõpetanud Tallinna ülikoolis tantsujuhi eriala, tema valdkonnad on rühmvõimlemine, naisvõimlemine ja akrobaatika. Mitmekümne aasta jooksul on ta välja õpetanud tütarlapsi ja naisi võimlemispidudeks. Sügisest on ta Uue-Antslas valmis töötama rühmvõimlemise, lavatantsu ja naisvõimlemise rühmaga.