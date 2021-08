Põlvamaa lühiuudised

SA Põlvamaa Arenduskeskus juhataja Lennart Liba (pildil) sõnul oli see korraldajatele raske otsus. «Kaalusime kriisikoosolekutel erinevaid võimalusi, et festival siiski toimuda saaks, kuid paraku jõudsime otsusele, et praeguste piirangute tingimustes ei suuda me tagada külastajate ohutust ega seda mõnusat tunnet, mis on läbi aastate festivalile omane olnud,» ütles ta.