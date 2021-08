Naabrid vaktsineeritud, kas ka mina olen kaitstud?

Möödunud aasta märtsis muutus Eesti elukorraldus täielikult. Varem võisime takistamatult tegeleda mitmesuguste huvidega. Lapsed võisid normaalselt koolis käia. Võisime reisida sinna, kuhu majanduslikud võimalused lubasid. Arstiabi vajamise korral ei pidanud arvestama, et plaaniline ravi on raviasutustes teadmata ajaks peatatud ning tuleb oodata, millal saavad arstid jätkata abivajajate plaanilist ravi.

Püüaks olla kaval ja loodaks massiimmuunsusele? Et las naabrite pere vaktsineerib ja see kaitseks ka ju mind. Ootaks ära, kuni täitub spetsialistide väljaöeldud põhimõte, mille järgi vähemalt 70 protsendi elanikkonna vaktsineerimine kaitseks ka mind ning vaktsineerida ei olegi mul vaja? Samas, kas mind päästaks hambavalust see, kui enamikul naabritest on hambad terved?