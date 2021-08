Põlva kultuurikeskusesse tuleb vana toriseja

Tema kehastatav Esko on täiesti tavaline keskealine mees. Ta elab Põhja-Soomes, sõidab ringi Ford Escortiga, sööb kartulit ja teeb puutööd ning teab, et iga mees peab omale eluajal kirstu meisterdama. Ta näeb teiste vigu ega hoia end hetkekski tagasi, et nendest teada anda. Esko on ka ise elus eksinud – korra või kaks. Eriti kui külla on tulnud Helsingis elav tänapäevaste eluvaadetega poeg oma pruudiga.