«Ma ei arva, et keegi ostaks ettevõtte eesmärgiga see kinni panna, pigem võib see olla ettevõtlust arendamise seisukohast edasiviiv samm,» rääkis Eesti erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv (pildil). «Kapitali kaasamine, et ettevõte areneks, on ärimaailmas tavapärane asi.»