Seto kuningriigipäevadele vuras ka vaktsineerimisbuss

Üks vaktsineerimisbussi meditsiinitöötajatest Helina Randma rääkis, et kuna hommik algas tugeva vihmasajuga, olid vaktsineerijad päeva osas tagasihoidlikult meelestatud. Ilm siiski inimesi ei heidutanud ja vaktsiinidoosile oli üsna suur nõudlus. «Päeva eesmärk on, et vaktsineeritud saaks võimalikult palju inimesi,» rääkis Randma ja lisas, et kindlat numbrit nad taga ei aja.