PPA tugevdas kontrolli piiriäärsetel aladel

„Rääkisin täna Läti siseministriga, kellega oleme hoidnud Leedu sündmuste taustal pidevat kontakti. Arvestades, et viimase ööpäeva jooksul on piirivalvurid pidanud Valgevene-Läti piiri ebaseaduslikul ületamisel kinni 28 inimest, tugevdasime ka Eestis piiriäärsetel aladel kontrolli. Praegu migratsioonisurvet siiski Eestile ei ole,“ märkis siseminister Kristian Jaani.

PPA piirivalveosakonna politseikolonel Ivo Utsar ütles, et Lätis toimuvat hinnates otsustati piirikontrolli veelgi tugevdada. „PPA peamine fookus on sisepiiridel, aga pistelisi kontrolle teevad patrullid ka sisemaal üle Eesti. Põhjalikku kontrolli viime läbi sadamates, kuna me ei saa välistada, et ebaseaduslikul rändel olijad püüavad leida teed läbi Eesti Põhja-Euroopasse,“ rääkis Utsar.

„Samas suunasime ka Eesti-Läti piiriäärsetele aladele täiendavaid patrulle. Piirkonnas liikujatele tähendab see, et politseiametnikud kontrollivad tavapärasest enam nii inimeste dokumente kui ka piiriäärsetel aladel liikuvaid sõiduautosid, busse, raskeveokeid ja nõnda edasi,“ kirjeldas Utsar ning lisas, et kui keegi märkab piiriäärsel alal välismaise välimusega inimeste gruppi, kelle puhul on alust kahtlustada, et tegu on ebaseaduslike piiriületajatega, tuleb sellest teada anda numbril 112.