Piiriülesed külalised võttis vastu Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kes tutvustas neile Tõrva piirkonna viimaste aastate arenguid ja kultuuriobjekte ning loomulikult hiljuti avatud Tõrva Veemõnulat. Üksmeelele jõuti selles, et piiriüleses koostöös, eriti kultuuri ja turismi valdkonnas, on palju potentsiaali ning edasi tuleks liikuda juba konkreetsete projektidega.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et kuigi viirus on tugevalt piiranud suhteid sõprusomavalitsustega, siis tasuks nüüd edasi liikuda juba täpse koostöökavaga. „Valmiera piirkonnaga turismivaldkonna arendamine on väga perspektiivikas, sest eraldab meid ju üksnes riigipiir. See on hea võimalus õppida üksteiselt, jagada parimaid praktikaid ning võtta ette uusi ambitsioonikaid projekte, mida üheskoos ellu viia.“