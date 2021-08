Valka tänavaehitus pälvib kriitikat

Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Oskarz Morozovsi sõnul on tegemist transiiditänavaga. Ümberehituse tõttu raiutakse hulk puid, mis pälvib Morozovsi sõnul tihti inimeste halvakspanu. «Tänava rekonstrueerimise käigus ehitatakse lõpuks ümber ristmik Raina tänavaga, mis on liiklusohutuse seisukohalt põhjendamatult lai. Selles kohas on alati õpilasi liikumas, kuid autojuhte ajab segadusse tõsiasi, et peatee pole sirge, vaid pöörab Ausekļa tänavalt Raina tänavale. Projekti käigus tehakse ristmik sirgeks. Pärnad lõigatakse maha ristmiku ühistranspordipeatuse teisaldamiseks, ehitatakse uue tasku. Praegu on see ristmikule liiga lähedal,» kirjeldas Morozovs.

Valka Jānis Cimze gümnaasiumi õpetaja Valdis Jerums on seda kesklinna ohtlikku ristmikku koos õpilastega füüsikatundides uurinud. Ta kritiseerib valda selle eest, et see ei tegelenud võtmeküsimustega enne projekti väljatöötamist. Ausekļa tänava tehnilise projekti arendaja SIA Ceļu Komforts juhatuse esimees Edgars Leitis tunnistas Ziemellatvijale, et eskiisversioonis kaalus töörühm võimalust muuta praegune ristmik ringristmikuks, kuid pärast üksikasjalikku uurimine lükati see valik tagasi. Leitis selgitas, et ringliikumise loomine olemasoleval ristmikul otähendaks suuremat rekonstrueerimist, seega tõstaks see selle projekti maksumust. «Nii vald kui ka projekteerijad peavad arvestama olemasoleva rahastusega,» lisas Morozovs.