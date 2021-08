Uuring näitab koroonaviiruse laia levikut Võru piirkonnas

Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on näitajad võrreldes juuni lõpuga märgatavalt halvemad. FOTO: Sille Annuk

Pärast kuuajalist pausi alustasid Tartu ülikooli teadlased taas iganädalast reoveeseiret. Kui juuni lõpus oli reovee koroonaviiruse sisaldus kahanenud pea kõikjal väheseks või mõõdukaks, siis nüüdseks on see uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul märgatavalt kasvanud. Enam kui pooltes suuremates proovivõtukohtades on viiruse sisaldus mõõdukas või suur.