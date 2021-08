Põlvamaa lühiuudised

Loomemajas avati uus näitus

Räpina loomemajas avati kolmapäeval uus näitus «Loomemaja loometööd». Kuigi oli rahulik aasta, on loomemaja huviringides osalejatel valminud palju toredaid töid, mida on võimalik kõigil huvilistel uudistada 15. septembrini. Väljapaneku hulgas on nii laste kui täiskasvanute töid: joonistused, meisterdamised ja tekstiilikunst, mis kõik on valminud just Räpina loomemaja huviringides. Näitusele on üles pandud ainult valitud tööd suure hulga taieste seast, sest kahjuks ei ole ruumipuuduse tõttu võimalik kõiki loovtöid eksponeerida.