Vana koolihoone annab teed moodsale majale

Räpina vallavanem Enel Liin ei osanud veel öelda, kaua kulub aega põhiprojekteerimise ning tööjoonistega, milliseks kujuneb talvel turusituatsioon ja kuidas õnnestuvad riigihanked. «Mida rutem saab need asjad tehtud, seda parem hinnakokkulepe on võimalik saavutada,» eeldas ta.

Toetusena saadud ligi pool miljonit eurot pärineb kliimaeesmärkide saavutamise meetmest. «Kuigi kogumaksumuseks on arvestatud 800 000 eurot, võib ehitus maksma minna ligi miljoni. Vähemalt oli ehitusbuum projekteerimise ja hinnapakkumiste võtmise hetkel juba saabunud. Samas kõik säästlikud lahendused on kallid,» märkis omavalitsusjuht.

Rajatav hoone ei tohi olla suurem kui praegune ning peab täitma võimalikult palju funktsioone lisaks raamatute laenutamisele. «Lisanduvad küla tegevused, samuti võimalus pakkuda inimestele toetust kriisiolukordades, näiteks suurema elektrikatkestuse korral. Kuna siin tagatakse päikesepaneelide, generaatorite ja maaküttesüsteemi abil autonoomne elektrivarustus, on võimalik seda maja töös hoida,» rõhutas Liin.

Ruumide paigutus ning viis väljapääsu on planeeritud selliselt, et hoonet saavad kasutada eri sihtrühmad korraga: näiteks saab puhkeruumis jagada toiduabi või pakkuda süüa, raamatukogus lugeda raamatuid, vaadata seintel olevat näitust, osaleda huviringis, võtta osa kultuuriüritustest või käia sotsiaaltöötaja vastuvõtul. Kuna puuduvad trepid ja lävepakud, saavad teenuseid kasutada ka erivajadustega inimesed.

«Igas vallas on elu- ja ilukülad ning kolmandad külad, kuhu keegi peaks tulema midagi tegema. Leevaku on eluküla oma inimeste, puuriitade ja lauavirnade, väikeste nägeluste ja tülidega, mille lahendamise järel edasi minnakse,» väljendas Liin.

«Külaseltsi tegevuse tulemusena on inimesed piirkonda alles jäänud: Leevakul on võrreldes kümne aasta taguse ajaga vaid kaks inimest vähem.»

Abivallavanem Piret Rammo sõnul on kogukond juba mõelnud sellele, kuhu raamatukogu paigutada. «Üldjuhul vaadatakse omavalitsuse poole ja oodatakse – mis te nüüd ette võtate. Siin on küla käed külge löönud ja aktiivselt kaasa mõelnud.»

Leevaku külavanem Vello Kasearu tõepoolest juba teadis, et vahepeal vajatavad konteinerid on raamatukogule valmis tooma tööriistu laenutav naaber. «Saame hakkama. Kogukonna tegevus ühel talvel võib-olla mõnevõrra seisab, aga oleme harjunud oma üritusi – vastlapäevad ja talvised matkad – ka väljas pidama. Elektrijaama hoones, mida võiks ajutise peavarjuna kasutada, on paraku kogu aeg müra,» tõdes ta.