Anti Haugas: vaktsineerimisega hoiame töökohti

Viiruste levikuga tajub esmast lööki eesliinitöötaja, kelle töömaht kasvab. Töökoha kaotab aga esimesena teenindava sektori personal. Riigi tugi töökohtade säilitamisel on tähtis, kuid ka siin on raha ja võimalused piiratud. Aidata saab, kuni jätkub rasva, kuid kehvas makromajanduslikus seisus on seegi kiire sulama. Möödunud aasta oli korralik raputus meile kõigile. See pani proovile nii meie vaimse tervise kui avaliku sektori ehk tegelikult meie kõigi rahakoti.