Vastne ülemsootska kutsub oma kodumurule

549 poolthäälega sai uueks ülemsootskaks Jane Vabarna. Torm-Kriis kogus 218 inimese toetuse.

Mida tähendab setole, kui tema selja taga seisab üle 500 inimese? Pärast väikest mõttepausi vastas Vabarna: «See on hea tunne!» Selja taha jääb tal muutuste aasta. Seejuures täitus üks tema unistus ja ta sai endale seto talukoha. «See on päris ehtne seto kindlustalu,» märkis ta. «See oli esimene suvi, mil sain seda korrastada, ning seal on päris seto väravad, mis said uue katuse.»

Tundis Peko tuge

Talukoht asub Saabolda külas ja Vabarna sõnul sõidab ta mööda Jumalamäelt ja Peko kuju juurest. «Mõnigi kord lähen sinna mäele,» lausus ta ja lisas, et käis seal viimati oma sünnipäeval. «Ma ei uskunud, et ülemsootska näeb unes, mida Peko talle näitab, aga tugi, mida oma sünnipäeval seal tundsin, oli tajutav.»

Uus ülemsootska tundis oma sõnul sisemuses, et on õige aeg. «Võib-olla Peko tahtmine aitaski kaasa. Tundus, et kui kroonikogu poolt on vaja kedagi pakule seisma, siis võiksin mina olla see, kes läheb,» rääkis Vabarna.

Samas tuli otsus teha siiski ise. «Peko aitab ja tõukab, aga otsused teed ikka oma südame järgi.»

Endine ülemsootska Rein Järvelill nentis, et tema valitsemisajal on näinud setod ja Setomaa raskeid aegu.

Uus ülemsootska lubab hoida seto kultuuri kõrgel. Südamelähedane on talle ka inimeste soov tulla avastama oma seto juuri ning neile lubas ta hoida end avatuna. «Setomaale tuleb endiselt väga palju inimesi, kes tahavad teada, kuidas leelolaulud käivad ja kuidas endale riideid teha. Nad on köidetud Setomaaga, aga neil ei ole teadmisi,» rääkis Vabarna.

Kolmandana lubas ülemsootska hoida kõigile lahti oma seto talukoha kultuuriväravad, eriti ootab ta neid, kes tahavad näha seto eluolu kodumuru pealt.

Vabarna valiti ülemsootskaks ka 2015. aastal. Sel korral on tema sõnul teistmoodi see, et pole teadmatust, mida teha, ütelda või kuhu minema. Kuna olud on keerulised, ei tea ka Vabarna, kui palju sel valitsemisajal tehtud saab. «Sootska Järvelill ütles, et tema ei pidanud nii palju ringi käima ja sai lihtsamalt läbi. Loodan, et kohapeal käimisi ja küllakutsumisi ikka on. Just seto inimestele on kokkusaamine tähtis, kuna ollakse ilmas laiali.»

Taas said setod ülemsootska valimisel koguneda meelepärase kandidaadi juurde viiva nööri kõrvale. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Jätkab eelkäija tööd

Ülemsootska sõnul tuleb püüda jõuda inimesteni eri kanaleid pidi. Suuri muutusi ta aga ei plaani. Esimene tööülesanne on värske ülemsootska sõnul selgitada välja järgmiste kuningriigipäevade paik.

Endine ülemsootska Rein Järvelill nentis, et tema valitsemisajal on näinud setod ja Setomaa raskeid aegu. «Kellel on teisel pool piiri sugulased, neil jäi kogu seal käimine seisma ning lähedaste mitte nägemine on ikka palju hullem kui siin maskiga ringi käia,» rääkis ta. Koroonaviirusega on olukord Setomaal praegu kontrolli all. «Hirm on, et eks ta jõuab siia ka taas, aga väga loodan, et inimesed vaktsineerivad ja saame viirusest jagu.»

Oma nägemuse elluviimist jätkab ta teistes ametites. Näiteks ootab järgmisel aastal ees põliskeelte dekaad, kus loodetakse saada seto keelele kui Eesti põliskeelele nii rahvusvahelist toetust kui ka rohkem tunnustust Eesti riigilt. Samuti tegutseb ta oma kirjastuses ning edendab Setomaa elu volikogu esimehena.

Järvelill peab positiivseks, et Jane Vabarnal on ülemsootska kogemus juba olemas. «Seetõttu arvan, et Setomaa sai väga hea ülemsootska.»