Tõrvalane alustas tööd Viljandimaa koolijuhina

28-aastane Kirt on olnud aastaid Tõrva piirkonna noorte üks liidreid. Aktiivsusega paistis ta silma juba Tõrva gümnaasiumis õppides. Muu hulgas juhtis ta kolm aastat kooli õpilasesindust. Juba 2011. aastal ehk paar nädalat pärast 18-aastaseks saamist liitus Kirt Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Pärast seda naasis Kirt Valgamaale, kus on töötanud Valga raadios Ruut FM ja olnud aastaid ka Tõrva raadio üks eestvedajaid. Aastatel 2015–2018 töötas ta Valga linna- ja vallavalitsuses spordi- ja noorsootööspetsialistina ning 2020 aastal lühikest aega asevallavanemana.

Kuna nii Tõrva kui Tarvastu asuvad Mulgimaal, võib öelda, et Kirt tuli pealinnatöölt tagasi kodukanti, kus ta küll ka Tallinnas töötades aktiivselt edasi tegutses.

Uue koolijuhi sõnul peab ta tähtsaks meeskonnatööd ning usub, et Tarvastu gümnaasiumist saab kool, kus noor ei omanda mitte ainult õpikutarkusi, vaid saab neid ka rakendada erinevates mitteformaalsetes tegevustes. Tema hinnangul on Tarvastu gümnaasiumil olemas kõik eeldused, et paista kaugemale silma, kui ainult enda kogukonna sees.