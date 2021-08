Lõuna-Eesti ralli tuleb täismahus

Eesti Autospordi Liit ja Lõuna-Eesti ralli korraldajad kinnitasid, et autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste järgmine etapp ehk Lõuna-Eesti ralli tuleb plaanipäraselt ja täies mahus ehk kahepäevasena.

Võistluste juhi Gabriel Müürsepa sõnul sujub ralli korraldamine plaanikohaselt. «Teadupärast on hetkel COVID-19 viiruse levik taas tõusuteel ning seetõttu oleme tihedas suhtluses nii terviseameti kui ka kohaliku omavalitsuse ning politsei- ja piirivalveametiga, et olla kursis kõikide kehtivate piirangute ja nõuetega,» rääkis Müürsepp. «Hetkeseisuga saame rallit korraldada ja võistluse läbiviimise mõttes on kõik plaanipärane.»