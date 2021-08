Valga patrulligrupi välijuht Rene Lipping tervitas ajakirjanikku piiril naerusuiselt, kui oli just välja astunud Viljandi tänaval asuvasse piiripunkti pargitud mustast Škodast. Autosse jäid möödasõitjaid vaatlema patrullpolitseinikud Ruthanne Kern ja Kristjan Mihkelsoo. «Eesti poolel on praegu rahulik. Meil ei ole paanikaks põhjust. Viimased päevad näitavad, et Leetu on ka pealetung vähemaks jäänud,» rahustas välijuht.