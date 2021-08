Lähipäevil tuleb kuni 24 kraadi sooja

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sooja on 10-15 ja rannikul kuni 17 kraadi. Mitmel pool sajab hoovihma ja võimalik on ka äike. Tuul puhub põhjakaarest rannikul kuni 8 m/s. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sooja tuleb 18-22 kraadi. Sajab hoovihma ning võib olla äikest. Tihedamalt on sajuhooge ida- ja lõunapool. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 3-8 ning pärastlõunal puhanguti 13 m/s.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Sooja on 9-14 ja rannikul kuni 17 kraadi. Puhub läänekaare tuul 3-8 ning rannikul puhanguti 11 m/s. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 19-24 kraadi. Mandril sajab mõnes kohas hoovihma, kuid saartel on enamasti sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti 13 m/s.

Laupäeva öösel on olulise sajuta ilm. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb järk-järgult. Sooja on 12-16, rannikul kuni 18 kraadi. Hommikul jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile ning ühtlasi on äikeseoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s.