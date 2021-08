Võrumaa rattur tuli Rakkes teiseks

«Võit tuli kodus ära, nii et väga hea meel on. Viimasest võidust on väga palju aega möödas ning enesetunne polnud ka just kõige parem, aga teistel tüdrukutel oli vist rohkem ebaõnne ja nägin ka päris palju kukkumisi. Viimased kaks kilomeetrit sõitsime koos Mari-Liisiga, kuid siis ta kukkus ja sealt sain vahe sisse. Tegin lihtsalt oma sõitu ja seekord läks õnneks,» rõõmustas Steinburg. Ta kiitis ka mõnusat kiiret Rakke rada.