Erivajadusega inimeste kodu valmib aasta pärast

AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektori Karl Männi sõnul liigutakse erivajadusega inimestele nüüdisaegsete kodude rajamisega järjepidevalt edasi. Detailplaneering hoonete ehituseks on valmis ning selle alusel moodustatud ka vajalik krunt.

«Praegu on meil käsil hoonete projekteerimine. Ehitusloa loodame saada veel sellel sügisel. Seejärel on kavas kohe korraldada kahe ridaelamu ehitushange. Kui kõik kulgeb soovitud tempos, valmivad majad järgmise aasta suveks,» sõnas Mänd.

Kui AS Hoolekandeteenused on viimastel aastatel ehitanud peamiselt korterelamuid, siis Põlvasse tuleb kaks moodsat ridaelamut. Kahe maja peale on kokku kuus boksi, millest viies eluruumid ning ühes töökeskus. «Kuigi soovime maksimaalselt kasutada ka kogukonnas pakutavaid teenuseid ja võimalusi, on viimased aastad paraku näidanud, et kodus töötamise võimalus on samuti äärmiselt oluline,» selgitas kinnisvaradirektor.