Aprillini ametis olnud vallavalitsusega otsustasime, et esmajärjekorras vajab piirkond veekeskust, kus ujulale lisaks saaks spaamõnusid nautida. Leidsime, et parim lahendus oleks rajada veekeskus Valga põhikooli juurde, see tagaks õpilastele tingimused tegeleda ujumisega tõsisemalt ning kõigile soovijaile ligipääsu veemõnudele.