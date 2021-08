Monika Rogenbaum: Valga saab veekeskuse

Valga vald on tellinud veekeskuse ehitusprojekti ja seega investeerinud ligi 200 000 eurot võimalikku veekeskuse ehitamisse, kuid umbkaudu 4,2 miljoni euro suurust ehituskulu Valga valla eelarve erainvestorit kaasamata üle ei ela. Seda enam, et Priimetsa kooli võimla, avatud noortekeskuse, muusikakooli ning Tambre teega, aga ka Valga põhikooli ujulaga seotud investeeringud on valla elanike seisukohalt tähtsamad ja lausa vältimatud. Samuti on alustatud keskväljaku ääres asuva Valga vanima hoone restaureerimist.