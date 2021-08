Vaktsineerimispäev andis kooliperele kindlama tunde

Päeva jooksul sai vaktsineeritud 131 inimest. Eesmärk sai täidetud, sest Kurvitsa soov oli, et kaitsesüsti saaks vähemalt sada inimest. Direktori sõnul tuli kohale hulk koolinoori vanuses 16–18 aastat või veidi vanemadki. Neid võis olla umbes kolmandik. Võru gümnaasiumi õpilastest käis Kurvitsa sõnul süsti saamas kümme noort.

Samas kasutas võimalust koolimajas süsti saada ka hulk tööinimesi. Direktorit nende suur osakaal ei häirinud. «See annab kindlustunnet, et võib-olla enamik meie noori on juba vaktsineeritud või saanud vähemalt ühe doosi,» rääkis direktor. «Teine rõõm on see, et mida rohkem on meie ümber inimesi vaktsineeritud – ükskõik kas poes, tänaval või kodus –, seda turvalisem on ka meie noortel.»

Isa ja tütar tulid koos

Selgus, et paljud vanemad, kes oma lastega tulid, olid ise juba vaktsineeritud. Siiski oli ka neid, kes tulid koos süsti saama. Näiteks kuulus nende sekka Meelis Helekivi koos tütar Jete Mariega, kellest saab sügisel Võru gümnaasiumi õpilane. «Küllap ei tule vaktsineerimata koolis käimisest enam midagi välja,» lausus Meelis Helekivi. Otsus tuli tema sõnul osaliselt ka piirangute karmistamise tõttu. «Ilmselt ei lasta ilma vaktsineerimispassita varsti enam kusagile üritustele, ka mitte vabaõhu omadele, seega tuli tulla,» rääkis lapsevanem.

Tema sõnul ei ole inimesed tema tutvusringkonnas siiski just kahe käega vaktsineerimise poolt. «Pooled on aga juba vastu tahtmist ära vaktsineerinud, sest piiranguid on muidu liiga palju ja need hakkavad elu segama.»

12. klassi minev Netty Künnerpä oli enda sõnul oma sõprade seas üks viimaseid, kes veel vaktsineeritud ei olnud. «Pigem olid teised üllatunud, kui ütlesin, et ei ole veel vaktsineeritud,» lausus neiu. Oma kogemuse põhjal arvab ta, et vaktsineerimise vastu on pigem vanemad inimesed.

Nüüd on ka kõik kooli töötajad vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud.

Meelis Helekivi sõnutsi on tore, et direktor koostöös Qvalitase arstikeskusega koolis vaktsineerimispäeva korraldas. «Tunduvalt mõnusam on tulla siia, kui kuskile haigla koridori minna,» ütles ta. «Kui koolimaja niikuinii tühjalt seisab, siis miks mitte seda kasutada.»

Direktor Karmo Kurvits oli samuti seda meelt, et koolimajal võis olla positiivne mõju just õpilastele ja vilistlastele. Võru inimeste jaoks sai tema sõnul tõenäoliselt määravaks ikkagi see, et kool asub kesklinnas. «Kui see on kodu lähedal ja see on mugavaks tehtud, siis inimene tõenäoliselt tuleb siia vaktsineerima,» ütles Kurvits.

Künnerpä oli vaktsineerimispäeva suhtes ülimalt positiivselt meelestatud. «Ma olin nii õnnelik! Uhke tunne on, et jälle minu kool tegi midagi ära,» lausus neiu.

Meelis Helekivi ja tema tütar Jete Marie Helekivi leiavad, et vaktsineerimata normaalsest koolielust enam asja ei saa. FOTO: Kristina Pihlapuu

Kommentaarid ei kõiguta

Ometigi tekitas uudis üldsuse seas ka pahameelt. Meelis Helekivi rääkis, et on kuulnud jutte rahulolematusest direktori otsusega, kuid ise nendele tähelepanu ei pööra.

Künnerpä aga oli märganud ühismeedias rahulolematust. «Vanemad ütlevad, et nende lapsi sundvaktsineeritakse, aga seda ei saa olla, kui alaealist ei lubata isegi vanema kohalolekuta vaktsineerida,» rääkis ta. «Minu arust oli see jaburus!»

Kurvits kinnitas, et on saanud lapsevanemailt nii kirju kui ka telefonikõnesid. «Ma ei karda neid negatiivseid kommentaare ja pahameelt, aga mida ma kardan, on see, et meie koolinoored haigestuvad ja me ei saa neid õpetada,» lausus ta. Sellise olukorra vältimiseks on ta valmis kõik endast sõltuva tegema.

Uue kooliaasta lävel tunneb Võru gümnaasiumi koolipere end direktori sõnul üsna kindlalt. Nüüd on ka kõik kooli töötajad vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud. «Minu arust annab see palju kindlust juurde,» rääkis Kurvits. «Samuti on mul juba tugevam sisemine tunne, et enamik meie noortest on samuti vaktsineeritud.»