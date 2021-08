«COVID-haigestumine on kasvutrendis ja haigestuvad vaktsineerimata nooremad inimesed,» ütles Härma. Temal sõnul tuleb olla valmis, et üha rohkem noori satuvad viiruse tagajärjel ka haiglasse. «Ameerika näitel on teada, et lapsed ja noored nakatuvad oluliselt rohkem,» märkis ta. Härma sõnutsi on viimasest nädalast näha, et samuti on hakanud kasvama haigestumine vanemaealiste vaktsineerimata inimeste hulgas.

«Delta tüvi on 98 protsenti kõikidest nakatumistest. Juba pärast 72 tundi tekivad esimesed sümptomid,» selgitas Härma. Tema kinnitusel levib Delta tüvi kiirelt ning kindlasti kasvab teadmata nakatumiste hulk. «Praeguseks on suurenenud siseriiklik levik, aga iga kümnes (haigusjuht - toim) on välismaalt sissetoodud,» nentis ta.

«Täna ei ole kahtlustki, et vaktsineerimine on tõhus. Seal, kus on vaktsineerimise tase kõrgem, on ka haigestumine väiksem,» selgitas Härma. «Ka need, kes on läbi põdenud, peaksid minema vaktsineerima. Ei pea ootama kuus kuud, võib vaktsineerida ka varem.»

Ka tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on märgata, et haigestumised on kasvutrendis. «Ka aeglane tõus on tõus,» ütles minister.