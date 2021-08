Lõuna-Eestist võib tulla tänavune parim metsamajandaja

Parima metsamajandaja konkursi ja traditsioonilise metsapäeva eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele metsandust ning selle eriilmelisust läbi erinevate metsaomanike. Parim metsamajandaja selgub juba 28. aastat.

Valgamaalt kandideerivad tiitlile Meelis Haljaste, Magnar Alev ning Olev Matt. Võrumaa kandidaat on Mark Kostõgov.

Meelis Haljaste mets asub Otepää looduspargi edelanurgas tema vanaisa poolt 1935. aastal rajatud talu ümbruses. Mõned aastad tagasi Haljaste oma metsa eriti ei tikkunud, vaid lasi sel rahus kasvada. Kui sõber aga oma metsast üraskikahjud avastas, hakkas ka Haljaste oma metsa seisukorda lähemalt uurima. Selguski, et üraskid on ka tema metsas hävitustööd teinud.

Haljaste võttis ühendust metsaühistuga, kust sai abi plaani koostamisel, et kahjustuse levikule piir panna. Siis aga tabas järgmise hoobina metsa tunamullune oktoobritorm. Nii ongi ta paar viimast aastat tegelenud metsauuenduse planeerimise, ettevalmistuste ja ka istutustööga.

Oma metsas tegutsemine on suurendanud Haljastes ka üldist huvi metsanduse vastu. Teadmisi ammutab ta Eesti maaülikooli teadustöödest, katsetades samal ajal omal käel erinevate puuliikide kasvatamist eri pinnastel. Haljaste sõnul on tema eesmärgiks sammuda vanavanaisa jälgedes ning kasvatada hea ja tugev mets oma pärijatele.

Magnar Alevi metsad asuvad peamiselt Valgamaal Otepää ümbruses. Oma esimese metsatüki ostis ta 2003. aastal Otepääle ning tänaseks on ta laiendanud oma metsaportfelli umbes 500 hektarini.

Metsandus on tema eluala. Lisaks oma metsade eest hoolitsemisele pakub Alev oma ettevõtte Mapomets OÜ kaudu metsamajandamise teenust ka teistele kohalikele metsaomanikele ja naabritele.

Alevi sõnul on ta suurema osa metsast teenitud tulust sinna ka tagasi investeerinud. Lisaks noorte metsade kujundamisele on ta ehitanud metsateid ja teinud maaparandust ning panustanud ka loodusradade rajamisse. Tema sõnutsi on omanik ise oma metsa parim kaitsja.