Võiks arvata, et kui mehel on koduõues töötav õllevabrik, siis on loodud kõik tingimused harmooniliseks maaeluks. Ent mõnele jääb sellestki väheks ning õlleankru juures mediteerimise asemel tuiskab ta juuste lehvides hoopis poliitikasse. See kummaline sell on Võrumaa mees Rain Epler (44), kes jõudis aastavahetuse paiku olla ka keskkonnaminister.

«Aasta on olnud kirev ja ei ole olnud rammu, et õllevabrikut maru kõvasti tagant lükata,» tunnistab Rain Epler. «Teisalt on ühe suure jaeketiga leping, on vanad koostööpartnerid, et niipalju ma õlut olen teinud, et partnereid hätta ei jätaks.»