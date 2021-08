Eesti lasterikaste perede liit korraldab koostöös Selveriga heategevusprojekti «Lapsed kooli!» juba 12. korda. Liitu kuuluv Valgamaa lasterikaste perede ühing viib kampaania tänavu 12.–15. augustini läbi Valga Selveris. Sel aastal saavad aga lapsi esimest korda toetada ka Otepää elanikud. Koostöös Elva tarbijate ühistuga ellu viidav ühingu enda algatus saab teoks Otepää Konsumis.

Kõik soovid on täidetud

Valgamaa lasterikaste perede ühingusse kuulub 50 peret. Eestvedaja Angeelika Elvet ütles, et nende liikmetel on võimalik esitada sooviavaldusi, kus märgitakse, milliseid koolitarbeid enim vaja. Üldjuhul vajab tema sõnul abi enamik ühingusse kuuluvaid peresid. «Oleme alati suutnud kõigi soove täita.».

Kogutud kauba kogus on aastati erinev, aga keskmiselt jääb see 300–400 ühiku kanti. Elveti sõnul annetatakse erinevaid tarbeid. Algatuse abil saavad esimese klassi lapsed ranitsad, mis täidetud kõige koolis vajaminevaga.

Elveti sõnul toetavad selliseid algatusi ka mitmed suurettevõtted.

Mullu viidi kampaania läbi ka Tõrva Coopis. Tänavu saab aga lasterikkaid peresid toeteda Otepää Konsumis. «Loodame, et järgmisel aastal saab mõnes teises poes ka seesuguse algatuse korraldada,» ütles Elvet.

Väljastpoolt ühingut on väga raske leida vabatahtlikke, kes taolistes kogumisaktsioonides kaasa lööks. Eriti keeruline on see suvisel ajal, mil paljud reisivad ja puhkavad. Eestvedaja ütles, et Eesti lasterikaste perede liit on sotsiaalmeedia vahendusel kutsunud vabatahtlikke üles endast märku andma ja kaasa lööma, kuid tagasiside on olnud tagasihoidlik. «Ikkagi oma ühingu perede jõuga teeme põhiliselt seda kampaaniat,» ütles Elvet. Valgas toimuvas kampaanias osaleb 16 vabatahtlikku, Otepääl neli.

Merikan Jaska, vabatahtlik «Vahepeal mõni ütleb, et ta on ise ka omal ajal viis või kuus last kasvatanud, kes teda aitas. Sellisel juhul peab vaeva nägema, et inimestele seletada, miks me seda teeme.»

Praegu käivad läbirääkimised Valgamaa noorsootöökeskusega Tankla, et kaasata heategevusse siiski ka noori väljastpoolt ühingut. Ühe hea võimalusena selleks näeb Elvet noortele kampaanias osalemise eest Tankla vabatahtliku passi väljaandmist. Selline pass võimaldab noortel vanuses 13–26 jäädvustada töökogemusena kõik vabatahtlikus korras tehtud tegemised. «See on väga hästi välja töötatud süsteem ja annab eeliseid ka näiteks ülikooli astumisel. Loodame, et see aitab kaasata rohkem noori heategevusse.»

Merikan Jaska on sellistes kampaaniates vabatahtlikuna kaasa löönud kolm aastat. Mullu kogus ta annetusi lausa kõikidel kampaania päevadel. Jaska soov hakata vabatahtlikuks on alguse saanud kaitseliidu tütarlaste noorteorganisatsioonist. Nüüdseks on ta aastaid olnud naiskodukaitse tegevliige. Tal endal on kolm last, mistõttu mõistab ta lastega perede raskusi.

Pliiatsid, liimipulgad ja vihikud

Jaska sõnul on inimesed vabatahtlike suhtes enamasti lahked, annetavad meeleldi ja tunnevad huvi kampaania vastu. Hästi palju annetatakse tema tähelepanekute järgi pliiatseid, liimipulki ning odavamaid vihikuid.