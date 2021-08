Haiglajuht: vaktsiinivastasus lõikab meile näppu

Kuivõrd olete jõudnud ametisse sisse elada?

Sisseelamine tähendab praegu koroonaviiruse tähe all töötamist. Kõikidel haiglatel on teema, kuidas võimalikult palju inimesi vaktsineeritud saada. Valgas me ei ole statistiliselt väga heas kirjas, Ida-Virumaaga oleme viimaste hulgas. See paneb surve peale. Oluline on inimesi kohale saada. Ühel viimasel korral avasime 400 kohta, kohale tuli natuke üle 200 inimesi. Miks huvi ei ole? Plaan paberil on üks asi, iga päev ei pruugi visioonipaber üldse laual olla.