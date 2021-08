Küttimisega seakatku vastu

Sigade Aafrika katku (SAK) Eestisse jõudmisest 2014. aastal on möödunud seitse aastat. Selle tõrjumiseks on tehtud suuri jõupingutusi nii riigi, seakasvatajate kui jahimeeste poolt ning on saavutatud ka võite. Sellest hoolimata pole katk veel seljatatud ning laiema leviku vältimiseks tuleb katkutõrjega endiselt aktiivselt tegeleda.

«Ühendame taas oma jõud, et ühiselt vastu seista meid ründavale SAKile,» lausus Kirtsi. Tema sõnul lasub jahimeestel siin vastutus hoida metssigade arvukus vajalikul tasemel ja täita sealjuures bioturvalisuse nõudeid. «Neid meetmeid on vaja rakendada nii SAKi uutes kolletes kui ka igal pool mujal üle Eesti,» ütles PTA peadirektor.

Puusti sõnutsi võivad koroonaviiruse levik ja piirangud takistada ühisjahtide korraldamist ning seetõttu on jahimeeste väljakutse veelgi keerulisem. «Peame metssea arvukuse reguleerimise korraldama moel ja viisil, et SAKi tõrjumise eesmärgid oleksid täidetud ja meie lähedaste ja kogukonna ohutus tagatud,» rääkis ta. «See on suur väljakutse, aga eelnev kogemus on näidanud, et jahimehed saavad ka sellega hakkama.»