Joobetunnustega piirivalvur tegi avarii

Sõiduauto Mazda sõitis Hargla sillal vastu piiret. Kohalviibija kutsus kiirabi, kuna juht ei saanud autost välja. Sündmuskohale saabunud politseipatrull nägi, et juht oli avariilisse sõidukisse kinni jäänud ning vaja läks päästjate abi. Päästjad vabastasid ta autost ning andsid üle kiirabile.

Politseinikud tuvastasid, et sõiduki roolis oli 53-aastane piirivalvur. Naine sai õnnetuses viga ja ta viidi haiglasse. Juht viibis sõidukis üksinda ning keegi teine viga ei saanud. Õnnetus juhtus piirivalvuri töövälisel ajal ning naine sõitis isikliku autoga.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna sisekontrolltalituse juhi Tiit Meltsi sõnul on praegu kogutud info põhjal alust kahtlustada, et piirivalvur oli alkoholijoobes. Joobe selgitab aga välja ekspertiis. Meltsi sõnutsi viitavad kogutud info ja tunnistaja ütlused sellele, et autojuht sõitis vahetult enne õnnetust lubatust oluliselt kiiremini.