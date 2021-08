Haridusasutused said ministeeriumilt juhised

«Kõigil hariduselu osapooltel tuleb pingutada, et õppijad ei kukuks haridussüsteemist välja,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Tema sõnul on koostatud juhise eesmärk anda suuniseid haridusasutuste avatuna hoidmiseks, otsuste tegemiseks lähtudes viiruse piirkondlikust levikust ning õppijate vajaduste märkamiseks, et vältida vaimse tervise probleemide ning hariduslünkade teket.