Setomaa kostitas oma külalisi

Toomasmäe külas asuvast Kalju talust leidis kohviku Õkva Üle Moro, mis tegutses teist aastat. Perenaine Maarja ja peremees Rauno Saarine aga on elanud seal seitse aastat. Nime sai kohvik igati loogilisel teel. «Mõtlesime, et niikuinii tuleb üle muru tulla, ja nii ta saigi,» ütles perenaine.

Heategevuslik eesmärk

Õkva Üle Moro tulu annetab pererahvas MTÜ-le Vaprusehelmed. Helmeid sai voolida ka kohapeal. Need on krooniliste haigustega laste toetuseks nende teekonnal paranemise poole. Pererahvas peab oluliseks seda ühingut toetada, kuna nende endi väikse pereliikme helmekee jäi poolikuks.

Nagu ikka, sai maitsta küpsetisi ja koogikesi. Oli mõeldud aga ka neile, kes soovisid rammusamat kehakinnitust. Perenaise sõnul kulus kõige rohkem koorest põldoasuppi ning praetud kuldkala.

Räpinast kostipäevale tulnud Irmen ja Uuno Nagelmaa, alustasid ringkäiku just Kalju talust. Hommikutee kõrvale võtsid nad lihapirukat ja suitsulihavõileiba. «Seal oli omatehtud leib ja suitsutatud maasink ning on tunda, et kõik on oma ja värske,» kirjeldas Irmen Nagelmaa. Kostipäeval on nad käinud varemgi. «Siin on tunda, et õhkkond on soe ja hoolitsetud,» rääkis ta. «Südamesoojust on igal pool: laudlinas, niidetud murus ja laste mängutelgis.»

Räpinas kostipäeval tulnud Irmen ja Uuno Nagelmaa kiitsid toidu värskust ja võõrustajate südamesoojust. FOTO: Kristina Pihlapuu

Tituleeritud meister õpetas vaipa kuduma

Äsja Seto kuningriigi päeval naiste näputöötegija meistriks kuulutatud Eve Kallari pidas oma Usinitsa külas asuva Väikesaare talu õuel kohvikut esimest korda. Varem on ta aastaid löönud kaasa teiste kohvikutes. «Põnev on inimestega suhelda,» lausus ta. «Koduhoovist ostetakse ära kõik leib ja sõir ning ise ei pea kuskile kaugele müüma minema.»

Kala tuli kohalikult Lüübnitsa küla kalurilt ning kohvikutepäevaks varus perenaine seda 40 kilogrammi.

Külastajate lemmikud on Kallari sõnutsi just küpsetised, kuna neid on mugav süüa. «Supipott on siiski ka täis ja praadigi veel jagub.» Kõik tooraine tuli enda aiast ning ka köögitoimkond oli omast käest: peres kasvab kuus last, kes samuti proovisid kohvikupidajatena kätt. Kohvikus sai tutvuda Kallari hobi, vaibakudumisega. Mitu müügiletil olnud vaipa läks ka kaubaks.

Kallari sõnul olid külalised mõlemal päeval kohal juba enne avamist. «Esimesed küsisid, kas me, palun, kohvi saaksime, ja lubasid, et tulevad hiljem tagasi… ja nad tulidki,» kirjeldas ta. Esimesel päeval käis kohvikust läbi umbes viissada inimest. Tuldi isegi bussiga, kus oli lausa 20 inimest.

Väikesaare kohviku toimkond. FOTO: Kristina Pihlapuu

Põhja-Eestist Setomaale kooki sööma

Tiia Kinks tuli kostipäevale Rakverest, pärit on ta aga Räpinast. «Seetõttu käin siin igal aastal,» ütles ta. Aastatega on tal kujunenud välja oma lemmikkohad. «Inimesed siin on nii armsad, sõbralikud ja rõõmsad,» lausus ta. Kindlasti on tema menüüs alati hansa ja sõir ning kaasa haaratakse sibulavanik. Õkva Üle Moro kohvikust jääb teda sel aastal saatma porgandikoogimaitse.

Maaliliste vaadetega kohvikut Mann Majaka Man Peipsi järve ääres teatakse eelmistest aastatest nimega Kalamaitsete Majakas. Tuulisele järvekaldale oodati eriti suuri kalasõpru. «Oleme pannud rõhku kalale, kuna seda siin piirkonnas eriti ei pakuta,» rääkis perenaine Maivi Laar.

Uudsena oli sel korral menüüs kalafrikadellisupp. Laari sõnutsi aga tullakse ikka ja jälle haugikotletti mekkima. Kala tuli kohalikult Lüübnitsa küla kalurilt ning kohvikutepäevaks varus perenaine seda 40 kilogrammi.