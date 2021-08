Seekordne Puka öölaulupidu toob mitu uuendust

«Laulmine on meid hoidnud ja kandnud aastasadu läbi raskete elusituatsioonide ja keeruliste aegade, kust alati oleme sirge seljaga välja tulnud,» tõdes loomejuht. «Ka seekordne laulupidu on korraldatud, pidades silmas valitsuse kehtestatud piiranguid. Just nimelt seda mõtet hoides, et tulgu mis tuleb, meie jääme ja laulame ja naudime seda õhtut!»