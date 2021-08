Osalesid nii rahvuste krossi kui ka enduuro meeskondliku suurürituse koondise kandidaadid. Leoki sõnul on hea koondise jaoks materjali praegu küll, aga tegeleda tuleb just noortega. Peale selle tuleb tema sõnul enduurot rohkem noorte motosportlaste seas populariseerida. Häid eeskujusid, kes sel alal maailmas või Euroopas läbi löönud, on küll: alates MMi medalimehest Aigar Leokist ja lõpetades tänavuste koondislaste Priit Biene ja Elary Taluga.