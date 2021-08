Firma tegi hüppe täiskasvanute maailma

Õpilasfirma Meemehed moodustavad Nõo reaalgümnaasiumis peagi 12. klassi astuvad Morris Tann, Rasmus Susi ja Helmo Oja. Firma toodab mitut sorti maitsemett. Möödunud nädala lõpus said nad kinnituse, et üleminek nii-öelda päris firmaks on õnnestunud ja nüüdsest tegutsevad nad osaühinguna. Kuna OÜ Meemees oli juba olemas, on nende firma nimi nüüdsest OÜ Maitsemesi. Meemeeste brändi aga loodavad nad siiski edasi kasutada.