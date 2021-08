Puidu- ja mööblitootjatel napib materjali ning tööjõudu

«Materjalid on praegu probleem number üks,» lausus MTÜ Kagu-Eesti Puidu­klaster tegevjuht Hille Lillemägi. Teine puidutöösturite mure on tema sõnul, kuidas tootmist efektiivsemaks muuta, et suudetaks konkurentsis püsida ja tellimusi täita. «Praegu on palju töid, kuid efektiivsuse kasvatamine on paljudel päevakorras.»