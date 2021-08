Kohvikutepäeval sai õppida leivategu ja liuelda õhus

Tännassilma külas tegutses juba teist korda kodukohvik Rukkilill. «Kuna meil on siin vahvad perenaised, panime pead kokku ja tegimegi ära,» ütles korraldaja Tiia Johanson. Menüüst leidis nii soolast kui magusat. Ane Kaskla sõnul maitsesid eriti hästi näiteks toorjuustukook ja Kirju Koer.

Kohviku müügiletilt võis leida koduse leiva, mille küpsetas Kerli Mäeots. «Inimesed on üllatunud, et ka nooremad küpsetavad ise leiba,» märkis ta. Kohvikus oli Mäeotsal kaasas ka leiva retsept ja juuretis ning huvilised said temalt leivategu õppida. Mäeotsa sõnul ei julge paljud seda katsetada. Ka temal endal läksid esimesed korrad aia taha, kuid nüüd on asi käpas. «Kui leib ebaõnnestub, siis ikka mingi põhjusega.»

Lapsi lõbustas mängudega Pipi, keda kehastas Helin Vill. Lehtla sõnul oli Vill kohvikusse saabudes juba nii oma rollis, et teda sellest välja saada oli võimatu. «Kõik läksid kohe elevile ja ka täiskasvanutel oli huvitav. Ei peagi ainult lastele mõtlema.»

Koguti raha mänguväljaku heaks

Kohvikul Rukkilill oli täita suuremgi eesmärk: koguda raha lastele mänguväljaku ehitamiseks.

Orajõe kohvik oli samuti kogukondlik ettevõtmine, kuid eesmärk oli tutvustada oma küla lugu. «Päris paljud ei tea, et siin Mammaste ja Himmaste vahel on üks selline pisike küla veel,» ütles korraldaja Kristi Johanson.

Kohviku menüü oli lausa nii mahukas, et seda polnud riputatud seinale, vaid see oli jäetud põrandale. Minevamad kaubad olid lõkkekala, burger ja smuutid. Pojaga kohvikus söönud Annika Ladva sõnul oligi kõige maitsvam burger. «Huvitav on ka, et saab vaadata, kuidas seda tehakse,» ütles ta.

Piret Karu (vasakult) ja Alexander Gronau koos poja Karl Alexander Gronauga plaanivad Tartust maale kolida, seepärast vaatasid nad kohvikuid külastades veidi ringi ka selle pilguga, kus oleks hea oma pesa punuma hakata. FOTO: Kristina Pihlapuu

Väiksem oli Johansoni sõnul huvi käsitööjäätiste vastu, kuid selle põhjus võis osaliselt olla hommikune kõledavõitu ilm. «Jäätis on meil ka menüü allotsas, nii et võib-olla inimesed lihtsalt ei jõua nii kaugele lugeda,» lisas ta.

Kellele niisama istumine meeltmööda ei olnud, sai tõukerattal läbida võistlusraja. Kohviku hoovil ei saanud mööda vaadata retroautost. Inimesel, kes suutis tõendada, et on sellega täpselt sama vana, oli võimalus see kingiks saada.

Ridali lennuväljal avanes külastajatele esimest korda angaarikohvik. Tõmbenumbrit ei pea siinkohal kaugelt otsima, sest hoovil ilutses kolm purilennukit. «Põhiliselt lendame, aga täna võib ju teha ka pannkooke,» sõnas korraldaja ja Ridali lennuklubi liige Alari Õun. Siiski ei jäänud õhulennud tegemata ning ka külastajatel oli võimalus sõitu kogeda.

Tundub, et järjest enam on kodukohvikud katsetamas uusi ja välismaiseid maitseid. Ridali kohviku põhiline toidupala oli aga kodukohvikute klassika ehk pannkook. Lisaks pakuti mullivahvleid.

Taaskohtumine Belgia vahvliga

Kohvikus käinud Alexander Gronau kolis Saksamaalt Eestisse viis aastat tagasi. Tema kodukoht asub Belgia piiri ääres ning enda sõnul teab ta seega, milline õige Belgia vahvel olema peab. Kodukohvikus proovitud maiustus oli tema arvates pisut liiga kõva. Arvestades aga seda, et tegu oli küpsetajate esimese katsetusega selles vallas, olnud vahvel maitsev.