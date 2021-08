Kui veel juuli algul tuvastati ööpäevas üle Eesti 19 uut nakatunut, siis praeguseks on mõnelgi päeval juba kolmsada ja rohkemgi. Valga haigla juhataja Apo Oja sõnutsi on üks põhjus kontaktide rohkus. «Kui vaatate kaarti, siis iga vald, kus on toimunud suuüritus, läheb tumesiniseks-punaseks. Kokkupuude on see, mis on arvud üles ajanud,» tõdes haigla juht. Ta lisas, et mulluse kevadega võrreldes on inimeste ohutaju palju nõrgem.