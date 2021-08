Ausalt öeldes paistavad seekordsed presidendivalimised rohkem komejandina. Oli pehmelt öeldes kummaline, kui Jüri Ratas tahtis presidendiks saada. Mees, kes tuli valge hobusena Keskerakonda korruptsioonist vabastama ja kelle juhtimise ajal on erakond skandaalist skandaali astunud. Keskerakondlased räägivad süütuse presumptsioonist, mis on ka omamoodi õige, kuid süütu poliitik peaks rahvale sirge seljaga rääkima väidetavalt asjatu kahtlustuse tagamaadest. Keerulisemad korruptsiooni kohtuasjad võtavad üldjuhul aastaid, seega on mõeldamatu, et poliitikud selle aja vaikivad ja figureerivad avalikel kõrgepalgalistel kohtadel. Kuidagi ei sega õiguse mõistmist see, kui asjaosalised ise kogu kahtlusaluse loo avalikkusele detailideni lahti räägivad.