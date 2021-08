Reformierakonna Võru linnapeakandidaat on Anti Haugas

Praegu maaeluministri nõunikuna töötav Haugas on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna. 28-aastane võrulane näeb suurt potentsiaali paremas erasektori ja riigi kaasamises ning seab sihiks haldusreformiga jätkamise.

«Võrumaa arengu esmane pidur on lõpetamata haldusreform. Lisaks on valdav osa Võru linna vahendeid Euroopa ning riigi tasemel sihtotstarbeliselt määratud. On äärmiselt oluline, et ka Võru linna juhtkond suudab ja saab rahastamise sihtide osas kaasa rääkida. Kindlasti suudan selles osas Võru linnale võimestust tuua,» rääkis Anti Haugas pressiteate vahendusel.

«Teisalt peame linnana kõikide huvigruppide tugevused laua taha kokku tooma. Kõik suured teod on ühel hetkel alguse saanud kellegi mõtetest. Linnavalitsuse roll on leida vahendid, et need koostöös ellu viia,» lisas ta.

Varasemalt on Haugas tegelenud erakapitalil põhinevas hoolekandeketis Südamekodud hooldekodude juhtimise ja arendamisega.