Tollane minister Loik putšistide edusse ei uskunud

«Arutelud taanlastega koostöö üle katkesid ühel hetkel, kui oli kuulda tankide lõginat,» lausus Loik, kelle sõnul oli 19. augustil juba teada, et Pihkva dessantüksus liigub Tallinna poole. «Kuid, mis seal salata, päris lahingumasinate nägemine Tallinna tänaval oli muljetavaldav.»

Haridusministeerium asus tollal Tallinnas Narva maantee ja Pronksi tänava nurgal. «Kuigi need olid kerg-, mitte rasketankid, tuleb tunnistada, et need nägid aknast vaadates välja päris jubedad elukad,» kirjeldas Loik torudega sõidukeid, mis trammirööbaste peal metalli kriginal teletorni poole pöörasid.