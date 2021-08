Mart Madissoon: putš liitis ülemnõukogu ja Eesti Komitee viimasel minutil

Küsimusele, miks ta üldse parteijuhi koha vastu võttis, kui taasiseseisvumise tuuled juba puhusid, kostis Madissoon: «Keskkomitee mind kandidaadiks ei esitanud, selle taga olid ATK ettevõtete juhid. Mind ei kutsutud isegi valgesse majja vaibale, et vaadata, mis mehega tegemist on. Rajoonikomitee pleenumile tuli EKP keskkomitee põllumajandussekretär Artur-Bernhard Upsi, tegi seal vastavasisulise ettepaneku ja surus pärast mu kätt,» rääkis ta.

Saladust ei teinud veteranpoliitik sellestki, kuidas ta parteisse sattus. «1971. aastal, kui olin põlluvalitsuses viis aastat töötanud, tuli ametiühingule harukordne tuusik Egiptusesse. Sinna pääsemine oli mu suur unistus. Läksin ametiühingujuhi juurde ja ütlesin, et tahaksin seda tuusikut kangesti endale. Tema aga kostis, et väga tore, aga sa ei saa sinna, kuna ei ole parteis. Astusingi liikmekandidaadiks ja käisin Egiptuses ära. Ja ega siis enam tagasiteed olnud.»

Madissooni tõdemusel on Põlvamaal olnud ka nii-öelda harjaga kommuniste, kes ainult parteijoont ajasidki, aga tema seda kindlasti ei olnud. «Eks sellepärast eriti just majandimehed mind usaldasidki. Äi kunagi ütles, et läbi ja lõhki kommunist, kes ainult seda liini mööda liigubki, on harjaga kommunist. Näiteks oli kõva käega esimene sekretär Kalev Nõmm (1963–1978). Pärast teda oli Maia Leosk, kelle kohta ei saa küll öelda, et ta oli üdini kommunist. Oma sekretäriajast aga mäletan, et ei leidnud kuidagi seda liini, mida pean tegema. Ma ei näinud mingit mõtet sellel asjal,» tunnistas ta.