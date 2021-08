Kohus mõistis mehe ja naise süüdi Valgas lätlanna tapmises

Kohus mõistis 39-aastasele Aleksandr Bažanovile ja 29-aastasele Sintija Semjonovale tapmise eest üheksa-aastase vanglakaristuse. Kohus suurendas Bažanovile mõistetud karistust talle varasemalt mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra ehk ühe aasta võrra ning tal tuleb vanglas ära kanda 10-aastane vangistus.

Kohus määras Semjonova pärast karistuse ärakandmist Eestist väljasaatmisele ning kehtestas talle Eestisse naasmise keelu kümneks aastaks. Lisaks tuleb mõlemal süüdimõistetul tasuda riigi tuludesse menetluskulud, Bažanovil 3268,52 eurot ja Semjonoval 2873,96 eurot.

Süüdistuse kohaselt toimetasid Bažanov ja Semjonova 2018. aastal 31-aastase lätlanna autoga metsa, kus Bažanov ta ära kägistas. Seejärel valasid Bažanov ja Semjonova ohvri bensiiniga üle ning süütasid surnukeha, et naise tapmist varjata ja tema isiku tuvastamine võimatuks muuta.

Surnukeha põletamise järgselt viskasid nad ohvri jõkke. Ohvri luustik leiti 2019. aasta 26. aprillil Mustjõe äärest.

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts on kirjeldanud, et 2019. aasta alguses asusid Valga politseinikud uurima ajutiselt Valgas elanud 31-aastase Läti rahvusest naise kadumist. Uurijatel oli kahtlus, et naine oli viidud Valga linnast välja kusagile metsa ja seal tapetud.

«Politseiuurijad alustasid kahtluste kontrollimiseks, väidetava surnukeha, oletatavate kurjategijate leidmiseks ning arvatava kuriteo üksikasjade täpsemaks selgitamiseks kriminaalmenetluse, mille käigus koguti kõikvõimalikku infot, vaadati üle turvakaamerate salvestisi ning teostati hulk erinevaid menetlustoiminguid,» on Melts rääkinud.

Melts lisas, et alguses uskumatuna tundunud uurimisversioon sai aga uurijate poolt teavet kogudes järjest rohkem kinnitust ning 2019. aasta aprillis leidsidki politseiuurijaid pärast mitmekordseid otsinguid Valgamaalt Mustjõe luhalt üksikuid inimese luustiku osasid ning sealt lähedusest põõsastikust ka ülejäänud skeleti koos pealuuga. «Loodus oli lühikese ajaga teinud oma töö ning surnukehast olid alles jäänud vaid paljad luud, millest osad olid ilmselt juba ka loomade poolt laiali veetud,» kirjeldas juhtivuurija.

«DNA ekspertiis kinnitas politseinike kahtlusi, sest luhalt leitud skelett kuulus tõepoolest kadunuks jäänud lätlasest naisterahvale,» tõdes Melts. Ta nentis, et inimskeleti leidmise juures mängis järjepideva uurimise kõrval olulist rolli ka kohalike uurijate oskus loodust lugeda ning sellega arvestada, sest otsinuks uurijad märke raskest kuriteost ses paigas mõnevõrra hilisemal ajal, jäänuks peatselt rohetama hakanud võsastikus need säilmed suure tõenäosusega märkamata.

Ekspertiisi tulemuse laekudes jätkasid politseinikud aga aktiivse uurimistööga ning sättisid seni kogutud teavet justkui pusletükke omale kohale.

Aastajagu kestnud uurimine ning tõendite kogumine päädis, kui politseinikel õnnestus Valga linnas kinni pidada 38-aastane määratlemata kodakondsusega Bažanov ning päev hiljem Läti kodanikust Semjonova.

Uurimise käigus kogutud tõenditest nähtub, et kahtlustatavad ja ohver olid omavahel tuttavad ning tapmiseni viis kolmiku vahel kunagi varem olnud konflikt.

Kohus arutas kriminaalasja kinniste uste taga.