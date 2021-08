„Möödunud aastal oli oluline teetähis meie spordimaailmas avalikuks tulnud juhtumid laste väärkohtlemisest treenerite poolt. Ma loodan, et see arutelu läheb edasi, sest reaktsioonid on olnud seinast seina. On organisatsioone, kes on juhtunule väga adekvaatselt reageerinud, aga on endiselt ka suhtumist, et mis siis ikka juhtus või, et see juhtus ammu ja muidu on ju tegemist ühiskonnas toreda inimese, hea treeneriga. Seda enam tänan neid, kes on tulnud ja oma loo ära rääkinud,“ rääkis president Kaljulaid. „Öeldakse, et rääkimine on teraapiline. Ent kui ühiskondlik vastuvõtt on selline, nagu ta meil tihti on olnud, siis see kindlasti ohvrit ei toeta.“