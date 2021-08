«Kuna võit tuli, siis võib väga rahule jääda,» sõnas kiireim naisrattur Mari-Liis Mõttus. «Sõit kulges mulle väga sobilikult: kuna algus oli hästi tehniline, siis ei olnud see minu jaoks väga kiire ja sain kohe hakata oma sõitu sõitma. Kui Kosele jõudsime, siis oli natuke ebaõnne, et tekkis väike väsimus ja jäin pundist maha. Lõpuks sõitsin pikalt üksinda kogu selle osa, kus tahaks pundiga koos sõita. Et siis lõpp vajus veidike ära,» rääkis ta.

Loo sõnul oli sel korral sõit tema jaoks ideaalne. «Eks ma lootsin, et õnnestub niimoodi üksi sõita, et saan ise tempot valida ja kontrollida. Peaeesmärk oli ikkagi vahefiniši ja sõidu võit, et tagada endale viimaseks etapiks sarja kokkuvõttes head šansid,» rääkis ta. «​Viimane etapp tuleb ka väga hästi sõita, aga nüüd on see palju lihtsam. Esimese ja teise koha vahe on vaid üks punkt ja viimane etapp Kõrvemaal tuleb kindlasti huvitav,» sõnas Loo, kes lubab heitluses Gert Jõeäärega sarja üldvõidu nimel anda endast maksimumi.