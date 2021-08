«Pidevalt tõstatatakse küsimus, miks siis mõlemat korraga ei tehtud, kui vesi on juba alla lastud. Kõik need arvajad jätavad tähelepanuta ühe asja: kas kõik see 300 000 tonni muda tuleks järvest välja tuua vabatahtlikkuse alusel? Unustatakse ära justkui mõne meelest pisikesed kaks miljonit eurot, mida vallal endal kindlasti selleks tööks välja panna ei ole,» märkis Rõigas.