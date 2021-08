Mari Kalkun kutsus üles ennast piirama

«Näen neid mõnikord seismas valgete kogudena sauna taga niidu peal. Neil hetkedel küsin endalt, kas mina teen piisavalt, et hoida seda, mida nemad on kalliks pidanud, mille nimel pingutanud – kas oskan hoida oma maad ja vabadust. Vabadust ise mõelda, otsustada, laulda, vabadust mäletada.»

Ta nentis ka, et oleme rahas rikkamad kui eales varem ja me saame endale päris palju lubada. Samuti võime end omal maal suhteliselt vabalt ja turvaliselt tunda. Meil jagub puhast vett ja õhku, leidub isegi vaikust, mis on tänapäeva maailmas juba suur luksus.

«Ent selgub, et vabadus ei olegi üks suur õhupall, mis lõputult kasvada saab. Emake Maa näib ootavat meilt pigem enda piiramist. Küllus, milles elame, on hakanud töötama me vastu, sellel on hind,» lisas laulja ja laululooja.

Näiteks häirib Kalkunit, et viskame Eestis iga päev ära sadu tonne korralikku, kaugelt toodud toitu. Samuti kurvastab teda hoolimatu ümberkäimine loodusega.

Mari Kalkun soovitas kõigil võtta aega, et sättida oma sihid kõigepealt hästi paika. «Vanad tarkused seisavad paljuski vanade õlgadel. Kuid keegi teine ei kõnele mu lapsega edaspidi võro keelt, kui ma ise selle eest hoolt ei kanna. Igaühe vastutus – aga ka võimalus – oma kultuuri ees on siin, meie laiuskraadidel erakordselt suur.»