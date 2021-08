Sõna «äärmus» on ilmselt midagi, millest suure kaarega mööda käiakse: hirmus, et keegi võiks selle meile omistada. Ometigi meeldib inimestele ühest servast teise kalduda. Ehk on see mingit sorti karjamentaliteet, mis inimloomuses aeg-ajalt ikka pead tõstab. Ühel hetkel voorivad inimesed üksteise järel suurde linna, sest seal ootab «kultuurne» elu ning siis jälle riburadamisi tagasi maale selle «eheda» juurde.

Eriti hästi mäletan seda oma lapsepõlvest. Kõige ägedam oli ikkagi see, kui sai suurde linna minna. Õhk taevasse kõrguvate tornide vahel oli täis võimaluste hõngu, millest kruusatee ääres looklevate viljapõldude keskel võis vaid unistada. Aastaid hiljem aga mõistsin, et need tornid ei olegi nii kõrged ja inimesed neis ei olegi alati õnnelikud. Kas mina olin vaid pikemaks kasvanud või ei olnudki need tegelikult kunagi nii võimsad? Mida aeg edasi, seda armsamaks hakkavad muutuma ka viljapõllud.

Armastame öelda, et kultuur on kõikjal meie ümber, ometigi tõmbame paralleele nende kahe omaduse vahel: kultuurne ja ehe. Kui inimesi tuuakse bussidega vaatama tantsu ja laulu, mis oli meile ühel hetkel nii omane, tekib tahes-tahtmata loomaaias külastajate rõõmuks tantsiva puurilooma tunne.

Maaelu on aja jooksul andnud kõvasti ainet kõiksugu telesaadetele, kuid me ei näe, kuidas elavad inimesed näiteks Tallinna paneelmajas. Kui me juba stereotüüpide murdmise ajastus elame, võiksime öelda lahti mõttest, et piirkondlikud kombed on miski, mida käiakse nädalavahetusel vaatamas, et siis pealinna selle päris asja juurde tagasi minna.