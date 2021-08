Ära karda üksi, kardame koos!

Me kõik oleme juba märganud, et valimiste valguses käib pikemat aega selleks valmistumine. Pidevalt on kuulda ja lugeda, eriti sotsiaalmeedias, et ühed on pahad ja pahad on head ning head on pahad ja muud selletaolist. Ma ei julgeks nüüd öelda, kes on siis need pahad ja kes on siis need head, kuid teatud kurjuse noote on küll siin ja seal kõlama jäänud.