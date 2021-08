Kaks eelmist kriisiaega on meid õpetanud ja aidanud meil muuta ning ise muutuda, kohaneda ja harjuda. Kahtlemata oleme omandanud vajalikke kogemusi, et eriolukordades toime tulla, kuid ebakindlust ja selgusetust kaasneb uue koroonalainega siiski. Ikka erineb miski varasemast. Mõneti on uued olud ja uued kohati ka inimesed.

Kultuurivaldkond on saanud koroona tõttu kuhjaga tunda räsimist ja pettumust, kuid ikka on seda saatnud usk ja lootus, et kõik laabub. Selle aasta kuumust õhkav ja fantastiline suvi andis võimaluse osa saada kirevast kultuurielust, millega kaasnenud positiivsed emotsioonid annavad jõudu ja tahet järgmisi takistusi ületada. Avatustunne on imeline ja nauditav ning iga seiskamine muudab selle veelgi magusamaks ja ihaldusväärsemaks.